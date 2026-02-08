Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul agresiunii asupra unei vânzătoare la un magazin din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 24 de ani din comuna Ipotești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru agresiune fizică asupra unei vânzătoare la un magazin Profi din municipiul Suceava, faptă comisă luni, 3 februarie 2026.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată în aceeași zi cu privire la incident. O angajată a magazinului a fost agresată fizic de un client, după care autorul a părăsit locul faptei.

Lucrătorii Biroului de Investigații Criminale au efectuat activități investigativ-operative, au format un cerc de bănuiți și au stabilit identitatea autorului – un tânăr de 24 de ani, domiciliat în satul Tișăuți, comuna Ipotești.

În urma solicitării formulate de polițiști, Judecătoria Suceava a emis mandat de percheziție domiciliară la adresa bănuitului. La data de 6 februarie 2026, percheziția a fost pusă în executare de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul de Investigații Criminale, împreună cu lucrători SAS și polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești.

La locuință a fost identificat suspectul, precum și mai multe articole de vestimentație purtate de acesta la data comiterii faptei. Tânărul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pe bază de mandat de aducere.

După administrarea probatoriului și audierea suspectului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a pus în mișcare acțiunea penală și a formulat propunere de arestare preventivă.

La data de 6 februarie 2026, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a admis propunerea procurorului și a emis mandat de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile față de tânărul de 24 de ani.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și probării întregii activități infracționale.