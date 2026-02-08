Organizația Județeană PSD Suceava lansează programul de audiențe pentru cetățeni – începând din 10 februarie



Organizația Județeană PSD Suceava anunță începerea unui nou program de audiențe dedicate cetățenilor, care va oferi sucevenilor posibilitatea de a discuta direct problemele lor cu reprezentanți aleși locali și județeni.

Programul de audiențe va debuta marți, 10 februarie 2026, și va avea loc în fiecare marți și joi, în intervalul orar 16:30 – 18:30, la sediul Organizației Județene PSD Suceava, situat pe Strada Meseriașilor nr. 2.

La fiecare sesiune vor fi prezenți:

un consilier local

un consilier județean

Potrivit anunțului oficial al organizației, acest program are ca scop crearea unui cadru direct de dialog cu cetățenii, preluarea sesizărilor, propunerilor și problemelor comunității, precum și identificarea împreună a soluțiilor posibile.

Cetățenii interesați sunt așteptați la sediul de pe Str. Meseriașilor nr. 2, în zilele și intervalele anunțate, fără a fi necesară o programare prealabilă.