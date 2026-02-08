Șezătoarea Vicovenilor 2026, ediția a V-a, s-a încheiat într-o atmosferă de mare bucurie și entuziasm



Evenimentul cultural tradițional „Șezătoarea Vicovenilor”, ajuns la cea de-a cincea ediție, s-a încheiat vineri, 6 februarie 2026, la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus, într-o atmosferă de mare bucurie și entuziasm, cu momente artistice memorabile, dialoguri profunde despre identitate culturală și o adevărată sărbătoare a tradițiilor bucovinene.

Manifestarea, desfășurată în perioada 3–6 februarie 2026, a adus laolaltă elevi, artiști, meșteri populari, familii de gospodine, ansambluri și orchestre din mai multe localități din județul Suceava și din județul Botoșani, dar și participanți din alte regiuni ale țării și din diaspora românească.

Ultima zi, vineri, 6 februarie, a fost marcată de evoluții artistice deosebite susținute de elevi ai școlilor din Vicovu de Sus, Marginea, Straja, Rădăuți și Dorohoi. Tinerii au prezentat momente de cântec, joc popular și poezie, precum și scenete specifice șezătorii tradiționale. Un moment special al serii a fost „ora de cultură”, dedicată dialogului despre tradiții, patrimoniu și valori autentice bucovinene. Au luat cuvântul invitați precum Felicia și Dionizie Olenici, Mihai Hrincescu, Iustina Irimia, Mihai Cotos și Mihai Cârdei, care au împărtășit din experiența și perspectiva lor asupra identității culturale românești.

Seara s-a încheiat cu un program muzical și dans popular susținut de Ioana și Sânziana Ștefan, Mihai Hrincescu, Laura Olteanu, Elisabeta Șeremet și Codruț Știrbu, acompaniați de Orchestra Mihai Cotos. Publicul a fost antrenat activ în joc și voie bună, iar meșteșugurile tradiționale prezentate pe parcursul zilelor au readus în prim-plan autenticitatea meșteșugurilor bucovinene.

Liliana Ursachi, organizatoarea principală a evenimentului, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați:

„Dumnezeu m-a întărit ca să pot duce la bun sfârșit încă o ediție reușită a acestui eveniment. Mulțumesc din suflet tuturor oamenilor de bine care au pus umărul la realizarea celei de-a V-a ediții: soțului și membrilor familiei mele, nașului meu Gheorghe Poleucă, domnului primar Vasile Iliuț și Primăriei Orașului Vicovu de Sus, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ai Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, gospodinelor și familiilor lor care ne-au ajutat, Vivianei Huțuleac și membrilor Asociației Reper Etnocultural Identitar, școlilor gimnaziale din Vicovu de Sus, Straja, Bilca, Marginea, Negostina, Brodina, Rădăuți, Dorohoi și inimoșilor coordonatori, Anei Platon – artist iconar, profesorilor și elevilor care au expus lucrări cu tematici diferite, ansamblurilor prezente, orchestrelor și artiștilor deosebiți care au încântat publicul în fiecare seară, meșterilor populari, partenerilor media cu ajutorul cărora evenimentul a răsunat în întreaga țară cât și peste hotare și tuturor participanților care ne-au trecut pragul Centrului Cultural Bucovina, Vicovu de Sus. Mă înclin în fața tuturor și vă mulțumesc!”

Șezătoarea Vicovenilor a demonstrat încă o dată forța comunității locale și capacitatea de a reuni mii de oameni în jurul valorilor autentice, devenind un eveniment emblematic nu doar pentru Vicovu de Sus și Bucovina, ci pentru întreaga țară.

Ediția a V-a a avut loc la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus, în perioada 3–6 februarie 2026.