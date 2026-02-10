Incendiu puternic la o seră de flori în Vicovu de Sus – pagube însemnate, dar fără victime



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de luni spre marți, la o gospodărie din orașul Vicovu de Sus, distrugând o seră de flori și afectând materiale horticole și lemn de foc depozitat în interior.

Incendiul a fost anunțat la 112 la ora 05:09. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bilca, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la o seră de flori (solar), cu pericol iminent de propagare la construcțiile învecinate, inclusiv o magazie și alte sere din apropiere. Intervenția a fost rapidă și coordonată, incendiul fiind localizat și lichidat în jurul orei 06:15.

În urma evenimentului au fost distruse în totalitate învelitoarea din polietilenă a serei și structura metalică pe o suprafață de aproximativ 100 mp. Au ars și circa 2 mc de lemn de foc depozitat în interior, precum și materiale horticole și culturi de flori aflate în seră. Pompierii au reușit să salveze o magazie și alte sere din imediata vecinătate, prevenind propagarea flăcărilor.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza jarului sau a scânteilor căzute dintr-o sobă fără acumulare de căldură, utilizată pentru încălzirea solarului, care au aprins materialele combustibile din apropiere.