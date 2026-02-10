ANOSR: România ignoră legea educației de peste un deceniu – investițiile scăzute perpetuează sărăcia și excluziunea socială



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a emis un comunicat de presă în care condamnă discuțiile publice ce descriu finanțarea învățământului superior ca fiind „substanțială”, subliniind că investițiile reduse în educație agravează problemele sociale și economice ale țării. Organizația cere abrogarea unor prevederi recente și creșterea bugetului pentru educație, argumentând că lipsa fondurilor afectează direct dezvoltarea națională.

În document, ANOSR subliniază că educația reprezintă un pilon esențial pentru creșterea economică, oferind exemple internaționale. De pildă, în Regatul Unit al Marii Britanii, fiecare dolar investit în învățământul superior generează un retur de 14 dolari în economie, conform datelor Universities UK. În contrast, România nu a respectat niciodată prevederile legale privind finanțarea educației. De la adoptarea Legii educației naționale nr. 1/2011, articolul 8 – care stabilește un minim de 6% din PIB pentru educație – a fost ignorat anual.

Tendința continuă și sub noua Lege a învățământului superior nr. 199/2023, care prevede cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat (BGC) pentru educație. Datele din comunicat arată că, în 2024, bugetul Ministerului Educației a reprezentat doar 8,11% din BGC, adică aproximativ jumătate din pragul minim stabilit. Raportat la PIB, alocarea a fost de 3,35% în 2024, sub nivelul de 6% prevăzut anterior. Tabelele prezentate indică o stagnare a investițiilor între 2020 și 2024, cu procente variind între 5,83% și 8,11% din BGC.

ANOSR atrage atenția că investițiile scăzute perpetuează probleme sociale majore. România a încheiat 2024 cu o rată de sărăcie sau excluziune socială de 27,9%, conform Institutului Național de Statistică. O analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din 2023 subliniază că, la nivel global, guvernele trebuie să prioritizeze educația chiar și în perioade de criză, deoarece investițiile în acest domeniu aduc beneficii economice, sociale și de stabilitate.

Organizația critică abordarea guvernamentală bazată pe tăieri și austeritate, care împovărează societatea în loc să rezolve problemele structurale. ANOSR cere parlamentarilor și Guvernului să crească bugetul educației, să renunțe la diminuări și să abroge prevederile Legii nr. 141/2025 care afectează învățământul superior.