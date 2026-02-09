USV: doi ani de activitate intensă în Alianța universitară europeană NEOLAiA



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a marcat doi ani de implicare activă în Alianța NEOLAiA – Transforming regions for an inclusive Europe, prin transmiterea raportului intermediar care evidențiază progresele înregistrate atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

În perioada 2024–2025, USV a contribuit semnificativ la consolidarea cooperării europene prin desfășurarea unui număr consistent de activități educaționale, de cercetare și de impact societal. Printre realizările principale se numără:

extinderea oportunităților de mobilitate pentru studenți și cadre didactice, inclusiv prin Blended Intensive Programmes (BIP-uri), Focus Academy și mobilități Erasmus+;

participarea regulată a echipei USV la întâlniri de management și la reuniuni de lucru pe pachete de activități;

organizarea, la Suceava, a mai multor vizite de studiu și ateliere cu cei nouă parteneri ai alianței;

găzduirea primei conferințe NEOLAiA dedicate antreprenoriatului (iunie 2025) și a ediției 2025 a NEOLAiA Staff Week;

dezvoltarea programelor de master comune: masteratul în Inteligență Artificială (lansare planificată pentru octombrie 2026) și masteratul în Studii de incluziune (lansare estimată în anul universitar 2027-2028);

contribuția la constituirea și dezvoltarea rețelelor tematice (Medicine and Health, Law, „Mis(sing) information”);

lansarea Rețelei NEOLAiA de Consiliere în Carieră, coordonată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

implicarea studenților prin Student Advisory Group și prin inițiative culturale, precum concursuri și expoziții itinerante de artă;

stimularea inovării și colaborării transnaționale prin acordarea de granturi de tip seed funding.

Săptămâna trecută, membrii echipei de management a proiectului NEOLAiA din cadrul USV, împreună cu coordonatorii pachetelor de activități, au organizat o întâlnire de lucru dedicată bilanțului intermediar, alinierii obiectivelor, monitorizării progresului și planificării detaliate a activităților pentru anul 2026. Scopul principal al întâlnirii a fost asigurarea unei implementări coerente și eficiente a tuturor inițiativelor alianței în etapa următoare.

Alianța NEOLAiA reunește nouă universități tinere și dinamice din Europa, cu misiunea de a transforma regiunile prin educație de calitate, cercetare inovatoare și impact societal. Alianța promovează transformarea digitală, incluziunea socială, diversitatea și mobilitatea extinsă a studenților și personalului academic.