Primăria Suceava îndreaptă discuția publică din oraș de la controverse și zvonuri către evaluarea faptelor concrete: În orașul NOSTRU ținem partea orașului. Lucrăm în liniște, fără spectacol!

Primăria municipiului Suceava a transmis un mesaj oficial prin care își asumă o comunicare mai selectivă și concentrată pe fapte concrete, în contextul dezbaterilor publice intense din ultimele luni. Textul, redactat în ton calm și ferm, subliniază că administrația locală nu dorește să intre în polemici inutile, să judece persoane sau să țină partea cuiva, ci să apere exclusiv interesul orașului.

„În orașul NOSTRU se vorbește mult, uneori prea mult. Și, paradoxal, se înțelege din ce în ce mai puțin. Nu vrem să comentăm tot. Nu vrem să judecăm pe nimeni. Nu vrem să ținem partea cuiva. Vrem să ținem partea orașului”, se arată în mesajul administrației.

Primăria recunoaște că în ultima perioadă au existat numeroase discuții publice, unele cu ecou puternic în presă și pe rețele sociale.

În replică, mesajul propune o ierarhie clară a priorităților: „Nu ne lipsește opinia, ne lipsește ierarhia importanței subiectelor. Unele lucruri care par mici sunt importante, unele lucruri care par mari sunt doar zgomot. Asta vom încerca să facem: să spunem ce rămâne după ce se stinge ecoul, după ce dispare zgomotul”.

Administrația anunță că nu va comunica zilnic, nu din lipsă de subiecte, ci pentru că „autoritatea nu vine din frecvență”. Va interveni doar când este nevoie de contextualizare, de separarea esențialului de zgomot sau când anumite aspecte merită păstrate în atenția publică. Mesajul subliniază că abordarea nu este nici politică, nici de cancan, ci exclusiv orientată spre oraș.

Primăria face bilanțul primului an de mandat: „În mai multe zone din oraș au apărut intervenții care nu arată bine în fotografii. Curățenie, ordine, lucruri vechi lăsate ani de zile, au început să fie rezolvate fără spectacol într-un singur an. Nu sunt proiecte mari, nu sunt promisiuni, nu sunt motive de entuziasm, dar sunt semne administrative”. Se menționează că orașul se schimbă prin acumulări mici și constante, nu prin declarații: „Un oraș nu se schimbă când spune ce va face. Se schimbă când începe să facă lucruri mărunte constant”.

Administrația recunoaște că unele persoane sunt deranjate de aceste schimbări – în special cei care, în opinia sa, au fost „demufați de la robinetele banului public”, fie că vorbim de pseudo-antreprenori sau pseudo-jurnaliști. Totuși, se subliniază că direcția ultimului an este clară și vizibilă pentru majoritatea cetățenilor.

Primăria face un apel la răbdare și încredere: „Vă rugăm să aveți răbdare. Vă rugăm să aveți încredere. Avem un plan. Îl vom duce la capăt în liniște, fără spectacol”. Pentru a demonstra angajamentul, sunt invitate toate persoanele să verifice cu ochii lor intervențiile din zeci de zone: Șipote, Dom Polski, Păcii, Oituz, 6 Noiembrie, Ștefan Dracinschi, Ștefan Tomșa, Maria Voichița, Nicolae Labiș, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Stejarului, Teodor Neculuta, Alunului, Eugen Lovinescu, Epaminonda Bucevschi, cartierul Europa, precum și șantierele din Zamca, Burdujeni, George Enescu, Obcini și parcuri.

„Dacă aceste lucruri mici continuă, va fi un semn. Dacă se opresc, va fi doar comunicare. NOI nu avem de gând să ne oprim. Dimpotrivă, vom accelera”, se încheie mesajul.

Primăria Suceava subliniază că nu își propune să mulțumească pe toată lumea: „Nu putem să fim pe placul tuturor. Nici nu ne dorim asta. Unora le place festivalul de la Ruginoasa unde își dau cu bâtele în cap, altora le place eleganta și grija față de cei din jur; unii se uită la Concertul de Anul Nou de la Viena, alții la Las Fierbinți. Dar întotdeauna ne vom gândi la cei mulți. Este o promisiune!”.

Mesajul reprezintă o încercare clară de a reorienta discuția publică de la controverse și zvonuri către evaluarea faptelor concrete realizate în primul an de mandat al actualei administrații.