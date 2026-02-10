AUR Suceava cheamă sucevenii la un protest simbolic de 12 minute joi, 12 februarie, la ora 12:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Filiala Județeană AUR Suceava a lansat un apel către cetățenii județului să participe joi, 12 februarie 2026, la ora 12:00, la un gest simbolic de protest: oprirea activității zilnice timp de 12 minute pentru a-și face vocea auzită împotriva creșterii taxelor și impozitelor și a presiunilor financiare asupra populației.

Potrivit comunicatului de presă transmis de biroul de presă AUR Suceava, acțiunea vine ca reacție la contextul economic din ultimul an și începutul lui 2026, marcat de inflație, scumpiri succesive, reduceri de salarii, pensii și burse, precum și majorări semnificative ale taxelor și impozitelor locale. Organizația consideră că aceste măsuri au depășit limita unui trai decent și că tăcerea nu mai reprezintă o opțiune.

„După un an dominat de inflație, scumpiri în lanț, tăieri de salarii, pensii și burse, românii se confruntă în 2026 cu o nouă realitate: taxe și impozite dublate. Pentru tot mai multe familii, aceste decizii s-au transformat în griji zilnice: facturi tot mai greu de plătit, bani care nu mai ajung de la o lună la alta și o teamă firească pentru ziua de mâine”, se arată în comunicat.

AUR Suceava propune un protest simplu și accesibil: joi, 12 februarie, la ora 12:00, fiecare sucevean este invitat să întrerupă activitatea timp de 12 minute – fie la locul de muncă, în trafic, acasă sau oriunde se află – și să transmită astfel un mesaj de refuz față de povara fiscală actuală. Gestul este descris ca fiind simbolic, dar cu o încărcătură puternică, menit să demonstreze solidaritate și unitate civică.

Pentru cei care doresc să participe fizic, organizația a anunțat puncte de întâlnire în principalele localități din județ:

Suceava – în fața Primăriei

Rădăuți – zona centrală, la Statuie

Fălticeni – zona centrală, la Ceas

Câmpulung Moldovenesc – esplanada Casei de Cultură

Gura Humorului – zona centrală, în fața Catedralei

Vatra Dornei – în fața Primăriei

Comunicatul subliniază că acțiunea nu este doar un protest, ci o invitație la responsabilitate civică și la solidaritate: „Experiența ultimilor ani arată limpede că schimbarea nu vine din resemnare, ci din solidaritate. Pe 12, la ora 12, nu mai tăcem, pentru că doar împreună putem fi auziți”.