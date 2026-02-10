Atelierul „Învață să înveți – Tehnici de memorare rapidă!” pentru tinerii din ATOS



Atelierul „Învață să înveți – Tehnici de memorare rapidă!”, organizat pentru tinerii din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), s-a desfășurat pe parcursul perioadei noiembrie 2025 – februarie 2026 și a fost apreciat de participanți ca fiind deosebit de util și bine structurat.

Întâlnirile au avut loc în mod regulat, iar la fiecare sesiune tinerii au învățat câte două-trei tehnici practice de memorare rapidă și organizare a informațiilor, prin activități interactive și exerciții aplicate direct. Scopul principal al atelierului a fost înlesnirea procesului de învățare pentru elevi și studenți aflați în momente cheie ale parcursului educațional: unii se pregătesc pentru Evaluarea Națională (clasa a VIII-a), majoritatea sunt liceeni cu Bacalaureatul la orizont, iar alții sunt studenți confruntați cu examene și evaluări pe tot parcursul anului universitar.

Participanții au descoperit metode moderne și eficiente de studiu, au înțeles cum funcționează memoria, cum pot învăța mai ușor și cum pot transforma studiul într-un proces plăcut, motivant și productiv.

Atelierul a fost coordonat de doamna Daniela Nistor, care este alături de ATOS încă din luna iulie 2019 și care a instruit tinerii prin numeroase ateliere, workshopuri și activități valoroase de-a lungul anilor. Implicarea și dăruirea sa au fost apreciate de participanți și organizatori.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns cu sănătate la acest început de an, pe care ni-l dorim plin de activități de mare folos pentru tineri. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere. Mulțumim doamnei Daniela Nistor pentru toată osteneala și dăruirea. Mulțumim doamnei Loredana Protienco, de la Hotel Continental, pentru ospitalitate și găzduire. Mulțumim tinerilor noștri pentru implicare și interes”, a transmis pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul ATOS.

Evenimentul se înscrie în seria de inițiative educaționale și formative derulate de Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, menite să sprijine dezvoltarea personală și academică a tinerilor din județ.