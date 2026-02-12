Tragedie în zona montană de la granița cu Ucraina: Salvamont Suceava a recuperat corpul unei persoane decedate într-un accident forestier



Echipajele Salvamont Suceava au desfășurat, joi, o intervenție extrem de dificilă în zona montană de la frontiera cu Ucraina, reușind după aproximativ 6 ore să extragă și să transporte corpul neînsuflețit al unei persoane decedate în urma unui accident forestier.

Operațiunea a fost îngreunată semnificativ de accesul foarte dificil în zonă, precum și de condițiile meteorologice de iarnă, cu drumuri forestiere blocate sau puternic afectate de zăpadă și gheață. Salvamontiștii au predat, în final, corpul către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală (IML) pentru efectuarea expertizei medico-legale.

„După aproximativ 6 ore, echipa noastră a reușit predarea către IML a unei persoane decedate într-un accident forestier. Extragerea și transportul acesteia din zona montană de la graniță cu Ucraina au fost îngreunate de accesul dificil și condițiile de iarnă. Condoleanțe familiei”, au transmis salvamontiștii suceveni într-o postare oficială.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre identitatea victimei, circumstanțele exacte ale accidentului sau locul precis al producerii acestuia. Ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia.