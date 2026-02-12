Pr. dr. Constantin Oprea, numit protoiereu al Protopopiatului Rădăuți de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desfășurată joi, 12 februarie 2026, PC pr. dr. Constantin Oprea a fost rânduit în slujirea de protoiereu al Protopopiatului Rădăuți. Numirea marchează o nouă etapă în activitatea sa pastoral-misionară și administrativă, încredințată sfinției sale în contextul nevoilor eparhiei, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei.

Pr. dr. Constantin Oprea, născut la 6 februarie 1989, are o experiență bogată în slujirea bisericească, acumulată în ultimii peste 15 ani. Din martie 2016, el slujește ca preot paroh la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Straja II, din comuna Straja, județul Suceava, unde a coordonat numeroase proiecte administrative și misionare. Printre realizările sale se numără sfințirea a două altare și o resfințire, ridicarea unui altar de vară, achiziționarea a trei clopote, renovarea completă a casei parohiale și construirea unor facilități precum lumânărar, veșmântar și clopotniță. În 2017, eforturile sale au fost recunoscute prin hirotesirea ca iconom stavrofor de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen.

Pe plan misionar, pr. Oprea a organizat conferințe naționale, cateheze, tabere pentru copii, programe artistice și vizite la bolnavi și bătrâni. A facilitat trecerea la Ortodoxie a patru persoane din medii neoprotestante și a adus în parohie moaște și icoane sfinte din diverse locații, inclusiv din Grecia, București și Iași, contribuind la intensificarea vieții duhovnicești a comunității.

Între august 2020 și aprilie 2024, a ocupat funcția de consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, unde a coordonat conferințe pastoral-misionare, procesiuni, activități culturale și protocolare. A gestionat solicitări pentru evenimente precum lansări de cărți, concerte bisericești, expoziții și proiecții de film, precum și aducerea de moaște în parohii. A însoțit delegații de diplomați și oficialități la monumentele UNESCO din eparhie și a aprobat participări media ale clericilor.

Anterior, între octombrie 2008 și februarie 2016, a slujit ca și cântăreț bisericesc la Parohia „Sf. Nicolae” din Piatra Neamț, dezvoltându-și aptitudinile muzicale dobândite în anii de studii teologice.

Educația sa include un doctorat în Teologie Ortodoxă la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București (2014–2022), cu teza „Istoria Societății Bollandiste” și calificativul „Foarte bine – Magna Cum Laude”. A obținut un masterat în Teologie Ortodoxă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2012–2014), cu media 10, și a beneficiat de burse de cercetare, inclusiv în Belgia la Institutul de Teologie Ortodoxă „Sf. Apostol Pavel” și Biblioteca Societății Bollandiste (2015). Recent, a absolvit un curs de Comunicare, Protocol și Etichetă în Diplomație la Institutul Diplomatic Român (2024).

Funcția de protoiereu al Protopopiatului Rădăuți a fost vacantată la sfârșitul lunii ianuarie după ce IPS Calinic a decis revocarea din funcție a părintele Ionel-Constantin Maloș decizie luată în urma consultării membrilor Permanenței Consiliului eparhial.