Tânăr de 26 de ani din Suceava, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

Un tânăr de 26 de ani din județul Suceava a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal instrumentat de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a reieșit că, pe parcursul lunii februarie 2026, persoana în cauză – care se afla deja sub măsura controlului judiciar, fiind trimisă în judecată anterior tot pentru trafic de droguri de risc – ar fi procurat, deținut și vândut 3 grame de drog de mare risc, cunoscut sub denumirea generică de „cristal”, către mai multe persoane, contra sumei de 4.500 de lei.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința suspectului, polițiștii au indisponibilizat cantitatea de substanță interzisă tranzacționată, precum și un grinder, obiecte purtând urme de substanță psihoactivă, sume de bani și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

La data de 11 februarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea bărbatului. În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea DIICOT și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.