Înalta Curte de Casație și Justiție a admis strămutarea dosarului de corupție de la Serviciul Permise Suceava de la Curtea de Apel Suceava la Curtea de Apel Cluj

Completul nr. 9 al Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, joi, admiterea cererilor de strămutare formulate de mai mulți inculpați din dosarul penal nr. 4186/86/2021 al Curții de Apel Suceava, cunoscut public drept „dosarul corupției de la Serviciul Permise Suceava”.

Prin Hotărârea nr. 72/2026, pronunțată în ședință publică, instanța supremă a dispus strămutarea cauzei către Curtea de Apel Cluj, considerând întemeiate motivele invocate de petenți, respectiv lipsa unui climat social care să garanteze un procez echitabil la Curtea de Apel Suceava.

Dosarul va fi transmis integral Curții de Apel Cluj, care va continua judecarea apelurilor. Toate actele procedurale deja îndeplinite la Curtea de Apel Suceava rămân valabile.

Cheltuielile judiciare generate de soluționarea cererii de strămutare vor fi suportate de stat. Hotărârea este definitivă, fără cale de atac.

Decizia ICCJ intervine după ce, pe 4 februarie 2026, Curtea de Apel Suceava avusese termen în apel, iar următorul termen era stabilit pentru 12 martie 2026. Cererea de strămutare a făcut obiectul dosarului ICCJ nr. 148/1/2026.

Contextul dosarului

Cauza își are originea în cercetările DNA Suceava privind un grup organizat care ar fi facilitat, contra costuri, promovarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere în perioada 2019–2020.

Pe 19 noiembrie 2025, Tribunalul Botoșani a pronunțat pedepse grele în primă instanță:

fostul șef al Serviciului Permise Auto Suceava, Radu Ionuț Obreja – 10 ani de închisoare (cu executare) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată (35 de acte materiale) și trafic de influență în formă continuată

– 10 ani de închisoare (cu executare) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată (35 de acte materiale) și trafic de influență în formă continuată ceilalți inculpați (polițiști, funcționari, intermediari) au primit pedepse între 2 ani și 4 luni (cu suspendare) și 4 ani și 8 luni de închisoare (cu executare)

s-au dispus confiscări speciale și confiscări extinse de zeci de mii de euro și lei, ridicați în urma perchezițiilor din noiembrie 2020.

Decizia de azi a Înaltei Curți schimbă instanța de apel și amână, cel puțin temporar, continuarea judecății la Suceava. Următoarele termene și calendarul procesual vor fi stabilite de Curtea de Apel Cluj după primirea dosarului.