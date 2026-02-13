Educația juridică devine prioritate în școlile sucevene: protocol semnat între ISJ și Curtea de Apel Suceava



Un protocol de colaborare important pentru formarea civică a elevilor a fost semnat joi, 12 februarie 2026, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Documentul vizează introducerea și promovarea educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Protocolul a fost semnat de inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, și de președintele Curții de Apel Suceava, judecător Adrian-Valentin Aparaschivei. Inițiativa reprezintă un parteneriat strategic între sistemul educațional și cel judiciar, menit să contribuie la dezvoltarea competențelor civice ale tinerilor.

Parteneriatul pune accent pe următoarele obiective principale: promovarea educației juridice în rândul elevilor, familiarizarea acestora cu instituțiile judiciare și cu procedurile de judecată, dezvoltarea competențelor civice prin activități practice și creative, precum și consolidarea legăturii dintre instanțele de judecată și școli.

Colaborarea va include o serie de activități menite să transforme informațiile teoretice în experiențe concrete și accesibile: vizite ghidate ale elevilor la instanțele de judecată, organizarea de procese simulate cu participarea activă a elevilor, concursuri de eseuri pe teme juridice, concursuri de desene și materiale vizuale inspirate din domeniul juridic, dar și alte activități de informare privind drepturile și responsabilitățile cetățenești.

Prin acest parteneriat, elevii din județul Suceava vor avea ocazia să pătrundă într-un mediu până acum puțin accesibil lor, ceea ce îi va ajuta să înțeleagă mai bine rolul instituțiilor judiciare și să devină adulți mai conștienți de responsabilitățile lor în societate. Inițiativa este considerată un pas esențial în consolidarea educației civice și sociale a generației tinere.