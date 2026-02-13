Muncitorul prins sub malul de pământ la Zvoriștea, politraumatizat prin strivire, dus în stare critică la UPU Suceava



Starea muncitorului de 35 de ani prins sub un mal de pământ în timpul lucrărilor de săpare pentru rețeaua de apă din comuna Zvoriștea s-a ameliorat după intervenția de urgență a echipajului medical al ambulanței SAJ Suceava, dar rămâne critică din cauza hipoxiei cerebrale temporare suferite în timpul incidentului.

Potrivit declarației dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, echipajul SAJ tip C a preluat pacientul inițial inconștient, cu politraumatism prin strivire. După administrarea tratamentului de urgență la fața locului, statusul neurologic s-a îmbunătățit, însă persistă o agitație psihomotorie severă, consecință a insuficienței respiratorii și a hipoxiei cerebrale temporare la care a fost supus cât timp a rămas prins sub malul de pământ.

Victima a fost stabilizată cât a fost posibil la locul accidentului și transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații complete.

Accidentul s-a produs vineri după-amiază, pe un șantier din Zvoriștea, când malul de pământ s-a prăbușit peste muncitor în timpul săpăturilor. Pompierii militari din Detașamentul Suceava (cu autospecială de descarcerare și ambulanță SMURD), împreună cu echipajul SAJ și un utilaj al Primăriei Zvoriștea, au reușit extragerea bărbatului care a fost predat în stare de inconștiență echipajului SAJ.