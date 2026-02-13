Muncitor prins sub un mal de pământ în timpul săpăturilor pentru rețeaua de apă din Zvoriștea



Un muncitor a fost prins sub un mal de pământ până la nivelul bazinului, vineri după-amiază, în localitatea Zvoriștea, în timpul lucrărilor de săpare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare grea și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean) cu medic și de un utilaj pus la dispoziție de Primăria Zvoriștea.

Salvatorii au reușit să extragă victima de sub malul de pământ prăbușit, după operațiuni de sprijinire a terenului.

Bărbatul, inconștient la momentul extragerii, dar cu funcții vitale, a fost preluat imediat de echipajul SAJ, care i-a acordat îngrijiri medicale de primă urgență la locul accidentului.

Acesta a fost transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.