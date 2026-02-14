Tragedie în Dumbrăveni: Un copil de un an și șapte luni a murit după ce a fost lovit accidental cu mașina de mătușa sa



Un băiețel în vârstă de doar un an și șapte luni a decedat vineri, în localitatea Dumbrăveni, după ce un autoturism l-a acroșat și apoi a trecut cu roata spate stânga peste el în timp ce efectua manevra de mers înapoi. Conducătoarea vehiculului era mătușa copilului.

Accidentul s-a produs vineri, 13 februarie 2026, în jurul orei 12:51, pe drumul județean DJ 208B, în localitatea Dumbrăveni, pe sensul dinspre centrul localității spre satul Stamate.

O tânără de 26 de ani, din comuna Dumbrăveni, a oprit autoturismul marca SEAT Alhambra pe podețul din fața imobilului cu nr. 50 de pe strada Dragoș Vodă, în dreptul locuinței unui membru al familiei.

Din curte a ieșit cumnata sa, o tânără de 22 de ani, împreună cu băiețelul acesteia, în vârstă de un an și șapte luni. Copilul s-a deplasat în spatele autoturismului, fără a fi observat nici de mama sa, nici de conducătoarea vehiculului.

În momentul în care șoferița a pornit în marșarier pentru a coborî de pe podeț, l-a acroșat pe minor și a trecut cu roata stânga spate peste corpul acestuia.

Copilul a suferit leziuni extrem de grave și a intrat în stop cardiorespirator. A fost transportat de urgență cu o ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, a decedat la scurt timp.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.