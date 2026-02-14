Cilindru compactor furat din Marea Britanie, descoperit și indisponibilizat de polițiștii de frontieră suceveni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au recuperat un utilaj de construcții în valoare de aproximativ 17.000 de euro, care figura ca fiind furat din Marea Britanie, alerta fiind introdusă de autoritățile britanice cu doar o zi înainte de depistare.

Acțiunea a avut loc vineri, 13 februarie 2026, în baza unui schimb operativ de informații între Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea. Scopul operațiunii a fost prevenirea și combaterea traficului cu autovehicule și utilaje furate din străinătate.

În jurul orei 18:00, polițiștii au identificat un cilindru compactor parcat în fața unui imobil aparținând unui cetățean român în vârstă de 54 de ani. Verificările în bazele de date internaționale au confirmat rapid că utilajul era semnalat cu alertă de furt, introdusă de autoritățile britanice chiar în data de 12 februarie 2026.

Utilajul, evaluat la circa 17.000 de euro, a fost ridicat și transportat la sediul Poliției de Frontieră Suceava, unde a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, cercetările fiind continuate sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun.