Bunuri contrafăcute descoperite în PTF Siret: 152 de parfumuri de marcă ascunse într-o mașină

Polițiștii de frontieră suceveni, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit vineri, 13 februarie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un lot important de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la aproximativ 45.600 de lei dacă ar fi fost originale.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:50, pe sensul de ieșire din România spre Ucraina. Un bărbat de 38 de ani, cu cetățenie română și ucraineană, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism înmatriculat în Ucraina.

În urma verificărilor efectuate de echipa comună poliție de frontieră – vamă, au fost identificate 152 de flacoane de parfum inscripționate cu însemnele unor mărci de lux cunoscute. Produsele erau ascunse atât în bagajele personale, cât și în mai multe cutii plasate sub bancheta din spate a autoturismului.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor. Valoarea de piață estimată a acestora, calculată la prețul produselor originale, se ridică la circa 45.600 de lei.

Polițiștii de frontieră efectuează în prezent cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare – faptă prevăzută și pedepsită de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun.