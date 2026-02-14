ANM: Viscol și ninsori moderate în județele din nordul Moldovei. Cod galben de ninsori viscolite în Suceava, Botoșani și Iași



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de vreme rea, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00, care vizează precipitații moderate, strat nou de zăpadă, ghețuș, intensificări ale vântului, viscol și răcire accentuată.

Potrivit ANM, în intervalul menționat vor fi precipitații în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Se va depune un strat nou de zăpadă, în special la altitudini de peste 1500 m, de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm.

Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor apărea și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h.

Vremea se va răci accentuat duminică (15 februarie) în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest.

O avertizare suplimentară vizează intervalul 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00, cu fenomene de ninsori viscolite și strat de zăpadă. Sunt vizate județele Botoșani, Iași, zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna.

În aceste zone, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat 70…80 km/h.

Autoritățile recomandă precauție în trafic, evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate de viscol și utilizarea echipamentelor de iarnă corespunzătoare.