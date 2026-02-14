Dosar penal deschis în cazul accidentului de muncp de la Zvoriștea unde un lucrător a fost prins sub un mal de pământ



Un bărbat de 30 de ani a fost prins sub un mal de pământ, vineri, după-amiază, în timp ce lucra la extinderea rețelei de canalizare și gaz în localitatea Zvoriștea. Acesta a fost extras de pompieri și transportat la spital cu multiple traumatisme.

Incidentul s-a produs vineri, 13 februarie 2026, în jurul orei 16:30. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați prin apel la 112 de un martor din municipiul Suceava, care a anunțat că o persoană a fost acoperită de un mal de pământ pe marginea drumului național DN29A, în localitatea Zvoriștea.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii rurali Adâncata, împreună cu două echipaje SMURD Suceava. Lucrătorul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din orașul Cajvana, a fost identificat în șanțul săpat pe marginea drumului, fiind conștient la momentul sosirii echipajelor. Acesta era angajat al unei societăți comerciale din Suceava și efectua lucrări de extindere a rețelelor de canalizare și gaz natural în zonă.

Pompierii SMURD l-au extras din șanț, după care a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. La momentul transportului, victima era conștientă, iar medicii i-au stabilit diagnostic preliminar de politraumatism, cu leziuni la nivelul membrelor superioare.

La locul intervenției s-a deplasat și un tehnician criminalist din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Suceava, care a efectuat cercetarea la fața locului împreună cu polițiștii.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 Cod Penal) și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă (art. 350 alin. 1 Cod Penal). Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, sub supravegherea Parchetului competent, urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care s-a produs accidentul de muncă.