Tânăr fără permis, cu motocicletă cu număr fals, rănit la Marginea după ce a pierdut controlul pe carosabilul umed

Un tânăr de 22 de ani din comuna Marginea a suferit răni vineri după-amiază, după ce a pierdut controlul asupra motocicletei pe care o conducea pe DN 2E, în localitatea Marginea. Verificările ulterioare au scos la iveală multiple încălcări grave: motocicleta era neînmatriculată, avea număr de înmatriculare fals (din Marea Britanie), iar conducătorul nu deținea permis de conducere valabil.

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 16:10, pe DN 2E , pe raza localității Marginea. Tânărul conducea o motocicletă marca KTM, echipată cu o plăcuță de înmatriculare atribuită Marii Britanii, având direcția de deplasare dinspre Horodnic de Sus spre centrul comunei Marginea.

Din primele date, conducătorul nu a adaptat viteza la condițiile de drum (carosabil umed), a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit pe spațiul verde de pe partea dreaptă. În urma impactului au rezultat avarieri ușoare la motocicletă și vătămări corporale ușoare la conducător.

Tânărul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-a stabilit diagnosticul de politraumatism – rănit ușor. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Verificările efectuate ulterior în bazele de date ale Poliției Române au relevat mai multe nereguli grave:

motocicleta figurează ca neînmatriculată/neînregistrată în România;

plăcuța de înmatriculare britanică atașată este atribuită unui alt vehicul;

conducătorul, în vârstă de 22 de ani, nu deține permis de conducere valabil pentru categoria A (motociclete).

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de:

vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. (2) rap. la art. 194 alin. (1) lit. b) Cod Penal);

punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334 alin. (1) Cod Penal);

conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare/înregistrare (art. 334 alin. (2) Cod Penal);

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. (2) Cod Penal),

toate cu aplicarea art. 38 alin. (2) Cod Penal (concurs real de infracțiuni).

Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, sub supravegherea Parchetului competent.