ANM a evaluat asprimea iernii 2025-2026: Iarnă aspră și foarte aspră în nordul Moldovei și zonele montane

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat analiza condițiilor de iernare pentru culturile de toamnă în perioada 1 decembrie 2025 – 12 februarie 2026, pe baza indicelui termic denumit „asprimea iernii”. Acesta măsoară cuantumul temperaturilor minime negative din aer (sub -10°C), exprimate în „unități de ger”, și ajută la evaluarea rezistenței speciilor agricole precum grâul, orzul de toamnă și rapița, dar și a celor pomicole și viticole.

Potrivit raportului ANM, iarna a fost caracterizată ca blândă (0-10 unități de ger) în cea mai mare parte a Dobrogei și Olteniei, local în nordul, nord-estul, estul, centrul și vestul Munteniei, nord-estul, sudul și vestul Banatului, sudul și izolat vestul Moldovei, nord-vestul Transilvaniei și estul Crișanei.

Pe suprafețe extinse din Crișana, local în nordul, vestul, sudul, centrul și estul Munteniei, nordul, nord-vestul, vestul și estul Banatului, centrul, estul, sud-estul, sudul și sud-vestul Transilvaniei, nordul, estul și centrul Moldovei, izolat nordul Maramureșului și centrul Dobrogei, iarna a fost normală (11-30 unități de ger).

Caracterul de iarnă aspră (31-50 unități de ger) s-a semnalat în cea mai mare parte a Maramureșului, local în nord-estul, centrul, izolat sudul și vestul Transilvaniei, estul Moldovei, sud-estul Crișanei și al Banatului, sudul, nordul și nord-vestul Olteniei, sudul și vestul Munteniei.

Local în estul și izolat nordul Transilvaniei, nordul Moldovei, iarna a fost foarte aspră (51-89 unități de ger).

Indicele asprimii iernii se calculează pe baza datelor înregistrate la stațiile agrometeorologice din rețeaua ANM și reflectă pragurile biologice de rezistență ale culturilor de câmp și speciilor pomicole-viticole. Raportul include și o hartă națională (figura 1), care ilustrează distribuția unităților de ger pe teritoriul României.

Fermierii din zonele cu iarnă aspră și foarte aspră, inclusiv nordul Moldovei și Bucovina, sunt sfătuiți să evalueze starea culturilor de toamnă și să ia măsuri de protecție suplimentare pentru primăvară.