„Vânătoarea de comori literare”: Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au sărbătorit Ziua Națională a Lecturii printr-o aventură captivantă în biblioteca școlii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Biblioteca Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți s-a transformat vineri, 13 februarie 2026, într-un adevărat tărâm al misterelor și al descoperirilor literare. Elevii claselor a V-a și a VI-a au celebrat în avans Ziua Națională a Lecturii (marcată oficial pe 15 februarie, ziua nașterii lui Titu Maiorescu și Spiru Haret) printr-o activitate interactivă și educativă: „Vânătoarea de comori literare: codul bibliotecii”.

Evenimentul a fost coordonat de doamnele profesoare de limba și literatura română Beatrice Halip și Alexandra Chifan, împreună cu bibliotecara școlii, Andreea Ciobara. Activitatea a reunit elevii în 10 grupe mixte, care au lucrat colaborativ pentru a descifra „codul bibliotecii” și a descoperi poarta către fascinația lecturii.

Manifestarea a debutat cu o introducere captivantă susținută de prof. Beatrice Halip, care le-a prezentat copiilor informații inedite: recordul mondial al celei mai vândute cărți din toate timpurile, originea expresiei „șoarece de bibliotecă”, efectele benefice ale lecturii asupra conexiunilor neuronale, precum și rolul important al lui Titu Maiorescu și Spiru Haret în cultura românească.

Provocarea a fost structurată în mai multe etape:

identificarea unor cărți pe baza ghicitorilor despre intrigi și personaje (de la experimente secrete și zei ai Olimpului, la aventuri cu un jaguar pe nume Pufi sau poveștile unui „lup bătăuș”);

căutarea de cuvinte-cheie, indicii ascunse în texte și termeni sinonimi cu „libertatea”;

formularea, pe baza indiciilor descoperite (verbe la imperativ, antonime, expresii sugestive), a unor definiții personale și creative ale lecturii.

Fiecare grupă și-a prezentat concluziile pe flipchart, iar la final elevii au realizat o asociere spontană între universul cărților și un cuvânt reprezentativ pentru ei.

Atmosfera din bibliotecă a fost una dinamică și primitoare. Micii cititori au demonstrat că lectura poate fi o activitate colectivă, plină de energie și bucurie, departe de a fi solitară sau plictisitoare. Răsplata efortului lor a constat în voie bună și… ciocolată!

Cei mai frumoși și sinceri au fost însă gândurile copiilor despre importanța lecturii, formulate cu stângăcia specifică vârstei, dar cu o autenticitate emoționantă. Iată câteva dintre impresiile lor:

„Cartea este ca o armă încărcată, care ne deschide ochii citind-o cu pasiune. Adevărul este că o lectură bună are și o lecție valoroasă, care ne inspiră să nu luăm decizii îngrozitoare în viitor.”

„Pentru oameni, cartea este un refugiu care te face să te simți ca-n rai. Când citești, te simți ca într-un paradis al fericirii, unde ești cuprins de ideile ingenioase ale lecturii. O carte bună nu se termină niciodată.”

„Citind, gândurile zboară pe aripile vântului, intrând în fereastra imaginației nesfârșite, pierdându-se veșnic.”

„Lectura este un loc înmiresmat cu magie. Aluneci în carte ca pe patine, unde sufletul nu se fură, dar poate fi cumpărat. Te ține captiv într-o lume cu aventuri nesfârșite, iar curiozitatea sclipește în fiecare colț al paginilor cărții.”