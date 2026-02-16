Premii I și II pentru elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți la Concursul Județean „Locuri, Oameni, Valori”



Sâmbătă, 14 februarie 2026, la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Concursului Județean „Locuri, Oameni, Valori”, competiție organizată de instituția gazdă în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Evenimentul a reunit elevi de liceu din întregul județ, care și-au demonstrat abilitățile în trei secțiuni distincte: eseu argumentativ, cercetare științifică și creativitate media.

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a fost reprezentat de trei echipaje coordonate de prof. dr. Florin George Popovici. Două dintre acestea au concurat la secțiunea de cercetare științifică, iar unul la secțiunea de creativitate media.

La secțiunea de cercetare științifică, elevii au obținut rezultate remarcabile:

Premiul I a fost acordat elevelor Bodnar Miriam , Ciotău Abigail Hadasa și Cureștiuc Larisa (clasa a XI-a F) pentru proiectul „Agora digitală – chiar reușește tehnologia să dezvolte simțul civic?”.

a fost acordat elevelor , și (clasa a XI-a F) pentru proiectul „Agora digitală – chiar reușește tehnologia să dezvolte simțul civic?”. Premiul al II-lea a revenit echipei formată din elevii Andronic Petru, Popovici Miruna Alma și Schipor Bianca Daniela (clasa a XI-a F), cu lucrarea „«Pâinea și circul» spectacolului digital – o analiză a elementelor care consolidează sau amenință identitatea axiologică a adolescenților”.

La secțiunea de creativitate media, premiul al II-lea a fost obținut de elevii Facașciuc Matei și Mariuțac George Valentin (clasa a X-a G), membri ai clubului de film „Visionary”, pentru scurtmetrajul „Ora 17:44 – Lupta cu demonii purgatoriului «formelor fără fond»”.

Competiția, desfășurată într-o zi de sâmbătă asociată tradițional cu sărbătoarea îndrăgostiților, a oferit ocazia ca opt elevi rădăuțeni să demonstreze, prin rezultatele obținute, că pasiunea pentru cunoaștere și efortul susținut rămân valori esențiale. Organizatorii și coordonatorii subliniază că aceste reușite nu reprezintă doar performanțe școlare, ci și victorii personale împotriva comodității și indiferenței, contribuind la formarea caracterului și a gândirii critice.

Conducerea CNEH a transmis felicitări tuturor elevilor premiați pentru implicare, ambiție și determinare și mulțumiri speciale echipei de organizare a Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni pentru buna desfășurare a concursului, dar și domnului inspector școlar Cezar Anuței pentru susținerea constantă a unor astfel de inițiative educative.