Șofer de BMW verificat în trafic la Spătărești: Dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului

Polițiștii aflați în patrulare pe raza localității Spătărești au întocmit dosar penal după ce au oprit un autoturism BMW condus de un bărbat care nu deținea permis de conducere și se afla sub influența alcoolului.

La data de 16 februarie 2026, ora 12:50, în timpul serviciului de patrulare pe drumul comunal DC 8 Drăgușeni, pe raza localității Spătărești polițiștii au identificat în trafic un autoturism marca BMW și au efectuat semnal regulamentar de oprire. Conducătorul s-a legitimat, fiind identificat ca un bărbat de 45 de ani, domiciliat în comuna Fântâna Mare, sat Spătărești.

Bărbatul nu a putut prezenta permis de conducere, declarând că nu posedă un astfel de document. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că acesta nu figurează ca deținător al unui permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

În plus, conducătorul emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,04 g/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni, unde, cu acordul său, i s-au recoltat două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte prin analiză de laborator.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.