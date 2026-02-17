Tractor oprit în trafic la Slobozia Sucevei: Dosar penal pentru conducere fără permis și încredințare vehicul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Grănicești au întocmit dosar de cercetare penală după ce au oprit în trafic un tractor agricol care circula cu numerele de înregistrare șterse, iar conducătorul acestuia nu deținea permis de conducere valabil.

La data de 16 februarie 2026, în jurul orei 12:05, lucrătorii Postului de Poliție Grănicești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal din localitatea Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, județul Suceava, au identificat un tractor agricol marca Landini, de culoare albastră, cu număr de înmatriculare eliberat de Primăria orașului Milișăuți, dar cu cifrele șterse. Vehiculul avea atașată o remorcă tip MIG și circula dinspre balastieră spre ieșirea din localitate.

Polițiștii au efectuat semnalele acustice și luminoase pentru oprirea regulamentară, iar conducătorul s-a conformat și a oprit pe partea dreaptă a drumului. În urma identificării, conducătorul a fost stabilit ca fiind un bărbat din orașul Milișăuți. Pe același traseu, în fața tractorului circula un alt tractor agricol, condus de un bărbat din localitatea Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, posesor al permisului de conducere valabil.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul din Milișăuți care conducea tractorul oprit nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tractorul aparținea unui alt bărbat din orașul Milișăuți (plecat la muncă în străinătate), care îl împrumutase dimineața respectivă bărbatului din Slobozia Sucevei. Acesta din urmă l-a încredințat ulterior bărbatului fără permis pentru a-l utiliza pe traseu.

Conducătorul tractorului oprit a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și „încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere”.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Grănicești, sub supravegherea Parchetului competent, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale.