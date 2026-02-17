Șoldan: Unele primării din județul Suceava au dificultăți financiare majore, inclusiv probleme cu plata utilităților – CJ Suceava funcționează fără probleme, după economii de 60 milioane lei în 2025



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, marți, în conferința de presă de la sediul instituției, că există primării din județ care se confruntă cu probleme financiare serioase, inclusiv dificultăți în plata facturilor la utilități, precum energia electrică pentru iluminatul public. Șoldan a subliniat că situația este asemănătoare cu cea din alte zone ale țării și că așteaptă aprobarea bugetului național pe 2026, autoritățile locale funcționând în prezent pe principiul 1/12.

„Discut cu primarii zilnic, inclusiv mai rămân la telefon cu 2-3, o să vină și astăzi la mine câțiva. Sunt probleme financiare în județul Suceava”, a afirmat Gheorghe Șoldan. El a precizat că unele primării se află „în dificultate financiară foarte mare”, fără a nominaliza localități concrete, considerând că nu ar fi corect să le expună public. Președintele CJ a menționat că discuțiile cu primarii rămân private și că nu există o relație de subordonare între Consiliul Județean și administrațiile locale, ci una de parteneriat pentru dezvoltarea județului.

Întrebat dacă recomandă primăriilor să renunțe la anumite cheltuieli (cum ar fi festivaluri sau evenimente), Șoldan a răspuns că nu poate interveni în bugetele locale: „Nu pot să intru eu în bugetul unei primării să-i spun felul sau cum să-și cheltuie banul public. Dar e clar că anul trecut a fost un exemplu pentru cei care n-au reușit să-și gestioneze banii așa cum au trebuit”.

El a amintit că, la finalul anului 2025, au existat probleme financiare la nivelul multor unități administrativ-teritoriale.

Totuși, Șoldan a evidențiat performanța financiară a Consiliului Județean: „La Consiliul Județean în momentul de față nu întâmpinăm nicio problemă din punct de vedere financiar, fiindcă am reușit o performanță anul trecut să facem economii din aparatul propriu și din funcționare de aproximativ 60 de milioane de lei”. Din aceste economii, CJ Suceava a transferat către primării aproximativ 16 milioane de lei, o măsură considerată unică la nivel național.

Președintele a adăugat că instituția pe care o conduce are în curs numeroase investiții și speră să le finalizeze conform graficelor propuse. Pentru primării, dificultățile includ plata utilităților, inclusiv iluminatul public stradal, dar Șoldan a lăsat la latitudinea jurnaliștilor identificarea exactă a localităților afectate.