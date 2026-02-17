ISU Suceava trimite forțe și mijloace în sprijinul ISU Brăila: Peste 4.000 de pompieri pregătiți la nivel național pentru codul portocaliu de viscol și ninsori puternice



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava participă activ la eforturile naționale de gestionare a condițiilor meteorologice severe, în contextul avertizărilor COD PORTOCALIU emise de Administrația Națională de Meteorologie. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus suplimentarea efectivelor și dislocarea de forțe și mijloace în nouă județe afectate, printre care și Brăila, unde se deplasează o echipă din județul Suceava.

Potrivit anunțului IGSU, la nivel național sunt pregătiți peste 4.000 de pompieri și salvatori, cu aproape 3.000 de mijloace tehnice, pentru intervenții în sprijinul populației și al autorităților locale. Începând cu momentul transmiterii avertizărilor meteorologice, au fost activate grupe operative și suplimentate efectivele în județele vizate de vremea extremă.

Pentru optimizarea răspunsului în zonele cu risc ridicat, IGSU a dispus dislocarea de forțe și mijloace din mai multe județe către nouă județe aflate sub cod portocaliu (Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea).

Din județul Suceava, în sprijinul ISU Brăila se deplasează următoarele resurse:

6 subofițeri;

1 autospecială pentru transport personal și victime multiple;

1 autocamion de intervenție;

1 buldoexcavator;

1 microbuz;

1 autoșenilată 8×8.

Această dislocare face parte dintr-un plan coordonat la nivel național, prin care unități din alte județe (inclusiv Alba, Cluj, Galați, Mureș, Botoșani, Hunedoara, Vâlcea, Dolj, Harghita, Gorj, Iași, Arad, Timiș) sprijină zonele cele mai expuse fenomenelor de viscol, ninsori abundente și vânt puternic.

Evoluția situației din teren este monitorizată permanent de grupa operativă constituită la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU, pentru a asigura intervenții prompte și eficiente.