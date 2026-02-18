Interes major pentru ultimul lot al Drumului Expres Suceava – Siret: 8 oferte depuse pentru segmentul Bălcăuți – Siret



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit marți, 17 februarie 2026, opt oferte tehnice și financiare pentru construcția lotului 3 (Bălcăuți – Siret) al Drumului Expres Suceava – Siret, un proiect strategic de 55,7 km cu rol atât civil, cât și militar, care va asigura o conexiune rapidă între infrastructura rutieră din România și cea din Ucraina.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat un interes crescut pentru acest segment, care completează licitațiile anterioare pentru loturile 1 și 2 (unde au fost depuse 12 oferte în total, câte 6 pe fiecare lot, la 30 ianuarie 2026). Lotul 3 are o valoare estimată la 1,55 miliarde lei (fără TVA) și include lucrări complexe pe o distanță totală afectată de aproximativ 29,1 km.

Contractul prevede 42 de luni pentru proiectare și execuție (12 luni proiectare + 30 luni execuție). Principalele componente ale lucrărilor:

Construirea a 12,65 km de drum expres nou;

Modernizarea DN2 pe aproximativ 1,45 km, între finalul drumului expres și intrarea în punctul de trecere a frontierei Siret;

Modernizarea Drumului Național M19 pe teritoriul Ucrainei, pe o lungime de circa 15 km.

Pe traseul lotului 3 vor fi realizate 12 structuri, inclusiv un pod peste râul Siret cu o lungime de 967 metri, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Cele opt asocieri care au depus oferte sunt:

Asocierea BOG’ART SRL (lider) – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL (România);

Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD (România – Bulgaria);

Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria);

Asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider) – CON-A OPERATIONS SRL – ROAD SOIL SRL (România);

Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România);

Asocierea FRASINUL SRL (lider) – STRAZI CONCEPT SRL – GOTT STRASSE SRL – BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria);

Asocierea NESS PROIECT EUROPE S.R.L. (lider) – MIS GRUP S.R.L. – PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (România);

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina).

Întregul proiect Drumul Expres Suceava – Siret, cu o valoare totală de 5,74 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin programul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), ceea ce subliniază caracterul strategic al investiției în contextul regional actual.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele conform documentației de atribuire și legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, cu respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul UE nr. 1106/2025. Estimarea este ca procedura să se finalizeze în luna mai 2026.

Acest drum expres reprezintă o premieră prin includerea explicită a modernizării infrastructurii pe teritoriul Ucrainei și va contribui semnificativ la fluidizarea traficului transfrontalier.