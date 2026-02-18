Accident rutier grav la Corocăiești: Băiat de 10 ani, politraumatizat, transportat de urgență la spital



Un băiat în vârstă de doar 10 ani a fost lovit de un autoturism, miercuri, în localitatea Corocăiești, comuna Verești.

Accidentul s-a produs în condiții care urmează a fi stabilite de polițiști.

La fața locului au fost trimise de urgență două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava: un echipaj de tip B, aflat mai aproape, din zona Udești, și un echipaj de tip C (cu medic) din municipiul Suceava.

Conform informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, copilul este conștient, dar prezintă politraumatisme severe:

fractură de humerus stâng

fractură de femur stâng

traumatism cranio-cerebral minor

traumatism toraco-abdominal

suspiciune de fractură de bazin.

El a fost stabilizat la locul accidentului și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul rutier și pentru identificarea cauzelor care au condus la producerea acestuia.