AEI: Noua schemă de protejare a consumatorilor casnici la gaze naturale după 1 aprilie 2026  creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor

Ministerul Energiei a publicat proiectul de Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile de protecție pentru clienții casnici de gaze naturale și pentru producătorii de energie termică destinată populației, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Aceasta vine în locul schemei actuale de plafonare, care expiră la 31 martie 2026.

Noul mecanism nu mai reprezintă o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un sistem reglementat de calcul al prețului final, cu reguli și limitări clare, aplicabil pe o perioadă de un an. Scopul principal este prevenirea creșterilor bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale, protejarea consumatorilor și menținerea stabilității în contextul volatilității pieței angro și al riscurilor geopolitice persistente.

Potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă (AEI), conduse de Dumitru Chisăliță, actul normativ răspunde mai multor motive concrete: încetarea schemei actuale de plafonare la finalul lunii martie 2026, riscul unor majorări semnificative la revenirea integrală la mecanismul concurențial, volatilitatea ridicată a piețelor de gaze, contextul geopolitic instabil (inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile energetice), necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026-2027, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili pentru evitarea destabilizării sociale.

Prețul final facturat pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică va fi format din mai multe componente: costul gazelor achiziționate de furnizor (componenta de achiziție), componenta de furnizare fixă de 15 lei/MWh, tarifele reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.), TVA și accize.

Pentru protecția consumatorilor, se aplică regula celui mai mic preț dintre prețul contractual și cel rezultat din formula reglementată (pentru clienții non-ultimă instanță). Pentru achizițiile prin furnizorii de ultimă instanță se aplică direct prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Componentele de cost incluse în calculul furnizorilor cuprind costul mediu ponderat al gazelor (cu preț reglementat de 110 lei/MWh pentru producția internă și preț concurențial dacă este necesar suplimentar), costuri de rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport, costuri de înmagazinare și transport aferent, costul dezechilibrelor (limitat la maximum 10% din valoarea gazelor) și un mecanism lunar de ajustare/regularizare a diferențelor între estimat și realizat.

Astfel, prețurile estimate pentru populație începând cu 1 aprilie 2026, exprimate în lei/MWh (aproximativ), variază în funcție de operatorul de distribuție. Majoritatea furnizorilor înregistrează scăderi față de prețul plafonat actual, cuprinse între 4% și 23%, cu excepția unora puține unde apare o ușoară creștere (ex. NOVA POWER & GAS +3%). Exemple relevante:

CORDUN GAZ S.A.: preț total ≈ 270,86 lei/MWh (-13%)

DELGAZ GRID S.A.: ≈ 274,93 lei/MWh (-11%)

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.: ≈ 272,40 lei/MWh (-12%)

PREMIER ENERGY S.R.L.: ≈ 267,55 lei/MWh (-14%)

GAZ VEST S.A.: ≈ 252,20 lei/MWh (-19%)

NORD GAZ S.R.L.: ≈ 248,81 lei/MWh (-20%)

În lunile de iarnă 2026-2027, în condiții similare cu cele din ianuarie 2026 (consumuri mai mari cu circa 8% și prețuri spot duble față de cele administrative), prețurile pentru casnici pot crește cu până la 8% față de nivelurile din tabel, iar pentru consumatorii non-casnici conectați la aceleași rețele cu până la 15%.

Proiectul de act normativ este supus dezbaterii publice, urmând să asigure o tranziție treptată către piața liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici.