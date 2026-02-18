Informare meteorologică – vreme rece persistentă, ninsori moderate, strat nou de zăpadă și viscol în estul țării până joi dimineață



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, care vizează vreme deosebit de rece, precipitații în general moderate cantitativ, depunere de strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol, cu impact accentuat în jumătatea de est a României.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime diurne se vor încadra între -6 și 0 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări, cu valori cuprinse între -8 și 1 grad Celsius.

În jumătatea de est a teritoriului va continua să ningă viscolit, cu viteze ale vântului de 50…70 km/h, iar în zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor atinge 70…90 km/h. Aceste condiții vor determina vizibilitate scăzută în timpul viscolului. Se va depune un strat nou de zăpadă cu grosimi medii de 10…20 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 10…15 l/mp, iar local, în sud-estul țării, pot depăși 20 l/mp.

Această informare vine în contextul unui episod mai amplu de vreme severă început în zilele anterioare, cu avertizări cod galben și portocaliu active în regiuni precum Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea și estul Olteniei, unde s-au înregistrat deja precipitații însemnate și strat consistent de zăpadă. Fenomenele actuale continuă tendința de răcire accentuată și instabilitate atmosferică specifică perioadei.

Recomandările autorităților rămân în vigoare: atenție sporită la deplasări, evitarea zonelor expuse vântului puternic, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru iarnă și urmărirea permanentă a actualizărilor ANM și a condițiilor de trafic prin CNAIR.