DRDP Iași: Toate drumurile naționale din județul Suceava sunt deschise circulației. S-a intervenit cu 50 de autoutilaje și 275 de tone de material antiderapant în județ



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Toate drumurile naționale din județul Suceava sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje provocate de condițiile meteo nefavorabile, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Deși ninge continuu în întregul județ, echipele de intervenție au acționat intens încă de la primele ore ale dimineții și până la ora 12:00 pentru menținerea viabilității drumurilor. Pe raza județului Suceava au fost mobilizate în total 50 de autoutilaje și au fost răspândite 275 de tone de material antiderapant, după cum urmează:

Secția de Drumuri Naționale Suceava: 27 autoutilaje și 69 tone de material antiderapant;

și de material antiderapant; Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc: 23 autoutilaje și 206 tone de material antiderapant.

La nivel regional, DRDP Iași a intervenit cu 222 de autoutilaje și 1.462 tone de material antiderapant în toate județele Moldovei. În acest moment, pe raza DRDP Iași sunt în acțiune 180 de autoutilaje.

Circulația se desfășoară în condiții specifice de iarnă, cu zăpadă frământată pe carosabil în strat de 1-3 cm. Viscol la sol se înregistrează în special în județele Neamț și Vaslui, dar și pe anumite porțiuni montane din județul Suceava.

DRDP Iași recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență, să utilizeze anvelope de iarnă obligatoriu și să se informeze în prealabil asupra condițiilor de trafic înainte de a porni la drum, în special pe traseele montane din zona Câmpulung Moldovenesc.

Informații actualizate privind starea drumurilor naționale: • Dispecerat DRDP Iași: 0232.213.168 • Dispecerat CNAIR: 021.9360