Acțiune de prevenire a absenteismului școlar și a riscurilor în zona Colegiului Tehnic „Petru Mușat” și a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” – 10 elevi depistați absentând de la ore

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin și Poliției Municipiului Suceava au desfășurat marți, 17 februarie 2026, între orele 11:00 și 13:00, o acțiune de prevenire pe raza municipiului Suceava, în zona Colegiului Tehnic „Petru Mușat” și a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”.

Acțiunea a vizat prevenirea absenteismului școlar, creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, precum și prevenirea portului sau folosirii fără drept a obiectelor periculoase.

Rezultatele operațiunii au fost următoarele:

4 controale la agenți economici din zonă;

3 instruiri acordate agenților economici cu privire la interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizante și produselor din tutun către minori;

20 de persoane legitimate, dintre care 11 elevi, 10 dintre ei fiind depistați în timpul orelor de curs. Pentru elevii absenți au fost întocmite informări către conducerile unităților de învățământ de la care provin;

Au participat 10 polițiști: 4 din Biroul Siguranță Școlară, 4 din Poliția Municipiului Suceava și 2 din Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin.

În paralel, au fost organizate 4 activități preventive (participări la ore de curs) la Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, la care au asistat 128 de elevi și cadre didactice. Cu această ocazie, polițiștii au prezentat aspecte legale privind prevenirea portului fără drept a obiectelor periculoase, prevenirea traficului de droguri, interzicerea vânzării și consumului de băuturi alcoolice, energizante și produse din tutun de către minori, precum și răspunderea penală și contravențională.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, în toate unitățile de învățământ din municipiul Suceava și din județ, cu scopul de a asigura un mediu școlar sigur și de a reduce riscurile la care sunt expuși elevii.