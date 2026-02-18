Verești: Copil de 10 ani accidentat grav pe DC66 în Corocăiești după ce a traversat strada în fugă, fără să se asigure



Un copil de 10 ani a fost accidentat miercuri dimineață, în jurul orei 7:30, pe drumul comunal DC66 din localitatea Corocăiești, comuna Verești, în timp ce traversa strada prin loc nepermis.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați la ora 7:40 și s-au deplasat imediat la fața locului. Din primele verificări efectuate de echipa operativă a rezultat că un bărbat de 42 de ani din comuna Verești, care conducea un autoturism marca VW, se deplasa pe DC66 către ieșirea din localitate (spre DC65), în dreptul magazinului „La doi pași”. În acel moment, minorul s-a angajat în traversarea străzii în fugă, fără să se asigure corespunzător, fiind surprins și lovit frontal-dreapta de autoturism.

În urma impactului, copilul a suferit vătămări corporale și a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – Unitatea de Primiri Urgențe, unde i s-a pus diagnosticul de „suspect fractură membru superior stâng, contuzie picior stâng”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.