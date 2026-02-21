Poliția Suceava caută un bărbat de 55 de ani dispărut de la o fermă din comuna Dumbrăveni



Polițiștii din județul Suceava desfășoară activități de căutare și identificare a lui Rusu Constantin-Cătălin, în vârstă de 55 de ani, domiciliat în satul Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui.

Bărbatul a plecat de la o fermă de animale situată pe raza comunei Dumbrăveni în noaptea de 19 spre 20 februarie 2026 și nu a mai revenit.

Semnalmente:

Înălțime: 178 cm

Greutate: 90 kg

Constituție: atletică

Ochi: căprui

Ten: măsliniu

Buze: subțiri

Păr: brunet și creț, cu calviție

Cei care au informații despre persoana dispărută sunt rugați să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze SNUAU 112.

Pentru vizualizarea fotografiei și a tuturor detaliilor, puteți accesa link-ul oficial al Poliției Române: https://www.politiaromana.ro/ro/persoane-disparute/rusu-constantin-catalin-19710511