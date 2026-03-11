Tragedie în Forțele Aeriene Române: Căpitanul Octavian Palferenț, originar din comuna Vama, a murit încercând să salveze un câine



Ministerul Apărării Naționale a anunțat, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Tânărul ofițer, originar din comuna Vama, județul Suceava, și-a pierdut viața marți, 10 martie 2026, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, unde se afla în misiune.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de MApN, căpitanul Palferenț a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă din incinta unității militare.

Ofițerul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, iar personalul bazei a inițiat imediat manevrele de prim ajutor, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii.

Cazul este cercetat în prezent de organele judiciare competente, pentru stabilirea exactă a tuturor circumstanțelor producerii acestui tragic eveniment.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și întregul personal al unităților implicate își exprimă profundul regret pentru această pierdere dureroasă și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.