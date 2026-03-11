Înșelăciune online: Un sucevean a pierdut 1.250 de lei după ce a accesat o reclamă dubioasă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați, marți, 10 martie 2026, în jurul orei 16:00, de către un bărbat de 36 de ani din municipiul Suceava, care a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni pe internet.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în aceeași zi, în jurul orei 12:00, bărbatul a accesat o reclamă afișată pe un site, fiind ulterior redirecționat către platforma online „triffholdingsltd.info”. După completarea unui formular de pe respectivul site, victima a fost contactată telefonic, în aproximativ cinci minute, de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept agent de investiții.

În urma discuțiilor și a promisiunilor făcute de interlocutor, bărbatul a fost convins să efectueze un virament bancar în valoare de 1.250 de lei.

Ulterior, după ce a verificat site-ul respectiv, persoana vătămată a constatat că mai mulți utilizatori au fost înșelați prin aceeași metodă, moment în care și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției Regionale de Combatere a Criminalității Informatice Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste maximă prudență în cazul ofertelor de investiții rapide apărute online, mai ales când acestea vin prin reclame nesolicitate sau site-uri necunoscute. Orice promisiune de câștiguri ușoare și rapide trebuie verificată cu atenție, iar transferurile de bani către entități neverificate trebuie evitate.