ISU Suceava: 16 incendii de vegetație uscată în ultimele 24 de ore, în județul Suceava. Peste 15 hectare afectate

Pompierii militari suceveni au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru stingerea a 16 incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități din județ.

Potrivit slt. Louana Popovici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, intervențiile au avut loc în următoarele localități: orașul Vicovu de Sus; satul Vornicenii Mici, comuna Moara; satele Oniceni și Țolești, comuna Forăști (în satul Țolești fiind înregistrate două incendii); satul Praxia, comuna Fântâna Mare; satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei; comuna Șerbăuți; comuna Adâncata; satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești; comuna Șcheia; satul Dănila, comuna Dărmănești; comuna Burla; satul Leucușești, comuna Preutești.

În urma manifestării incendiilor, au ars peste 15 hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.

Cea mai mare suprafață afectată a fost înregistrată în satul Iacobești, comuna Grănicești, unde flăcările au cuprins aproximativ 3,5 hectare de teren. Incendiul s-a propagat și către fondul forestier, fiind afectată o porțiune de litieră de pădure, însă, datorită intervenției rapide a pompierilor militari și a voluntarilor, focul a fost lichidat înainte de a se extinde pe o suprafață mai mare.

De asemenea, în satul Gura Putnei, comuna Putna, flăcările au cuprins vegetație uscată și traverse de cale ferată scoase din uz, depozitate pe o linie ferată dezafectată.Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor că incendierea vegetației uscate este interzisă și poate genera consecințe grave. În condiții de vânt sau temperaturi ridicate, focul se poate extinde rapid pe suprafețe mari și poate pune în pericol locuințe, păduri, culturi agricole, bunuri materiale și chiar vieți omenești.Pentru prevenirea unor astfel de situații, pompierii recomandă cetățenilor să evite utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor, să nu arunce resturi de țigări aprinse pe terenuri cu vegetație uscată și să manifeste prudență în orice activitate care ar putea genera foc deschis sau scântei.Pompierii fac apel la populație să respecte regulile de prevenire a incendiilor și să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor, pentru a preveni producerea unor incendii care pot pune în pericol locuințe, bunuri materiale și fondul forestier.