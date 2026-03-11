Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni caută noi voluntari. Doritorii sunt așteptați duminică la Biserica „Sf. Dumitru” din Suceava



Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), organizație de tineri înființată în iulie 2019, apreciată în cadrul Bisericii, de media și de societate, a anunțat o campanie de recrutare tineri voluntari.

Organizația, care este o familie frumoasă de tineri, a dat tonul mișcării tinerești în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

ATOS a organizat numeroase acțiuni sociale, iar tinerii din asociație se întâlnesc în foarte multe ocazii pentru diverse activități culturale, sportive sau de recreere și se simt bine împreună. Tinerii care doresc să aibă parte de activități captivante de voluntariat, dar și de acțiuni recreative, artistice, culturale, de dezvoltare personală și de implicare socială pot să se alăture Familiei ATOS.

Astfel, duminică – 15 februarie 2025, orele 13:00, doritorii sunt așteptați la Biserica „Sf. Dumitru” din Suceava.