Mai mult de 55 la sută dintre români vor ca PSD să plece de la guvernare, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, peste 55 la sută dintre români vor ca PSD să iasă de la guvernare în timp ce votanții PSD doresc ca partidul lor preferat să continue să facă parte din guvernare. Doar 17% dintre aceștia susțin ieșirea social-democraților de la guvernare, iar 2% nu știu sau nu răspund.

Sondajul, comandat de platforma de știri Informat.ro și realizat de INSCOP Research în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, măsoară lunar opinii relevante pentru dezbaterile publice din România. Scopul demersului este de a stimula conversații naționale pe teme esențiale, bazându-se pe date științifice credibile și pe vocea cetățenilor.

La nivelul întregii populații doar 37,3% dintre respondenți consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 55,7% cred că partidul ar trebui să iasă de la guvernare. 7% nu știu sau nu răspund.

Diferențe majore în funcție de preferințele de vot:

Votanți PSD → 81% pentru rămânere la guvernare / 17% pentru ieșire

→ 81% pentru rămânere la guvernare / 17% pentru ieșire Votanți PNL → 52% pentru rămânere / 42% pentru ieșire

→ 52% pentru rămânere / 42% pentru ieșire Votanți USR → 46% pentru rămânere / 46% pentru ieșire

→ 46% pentru rămânere / 46% pentru ieșire Votanți AUR → doar 19% pentru rămânere / 79% pentru ieșire (cei mai fermi susținători ai ieșirii PSD de la guvernare)

Metodologia sondajului: date culese prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion simplu, stratificat, de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste (după sex, vârstă, ocupație etc.). Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Prezentarea grafică completă a datelor este disponibilă aici: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/11.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Iesirea-PSD-de-la-guvernare.pdf

Rezultatele evidențiază o susținere internă solidă în rândul electoratului PSD pentru menținerea la guvernare, în contrast puternic cu percepția majoritară din societate și cu pozițiile exprimate de votanții altor formațiuni politice majore.