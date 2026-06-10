Trei suspecți reținuți pentru furt calificat dintr-un magazin din Mironu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Postului de Poliție Valea Moldovei au identificat și reținut trei tineri bănuiți de comiterea unui furt calificat dintr-un magazin mixt din satul Mironu, comuna Valea Moldovei.

Cei trei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat (art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b, c, d și alin. 2 lit. b Cod Penal).

Potrivit anchetei, în noaptea de 22 spre 23 mai 2026, în jurul orei 01:57, cei trei ar fi pătruns prin escaladarea unui geam în interiorul unui magazin din localitate și ar fi sustras 50 de pachete de țigări (40 pachete Kent și 10 pachete Winston), în valoare de aproximativ 1.500 lei.

Marți, 9 iunie 2026, în cadrul raziei organizate de Poliția Orașului Gura Humorului, au fost puse în executare mandatele de aducere. Suspecții au fost identificați, conduși la sediul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului și reținuți pentru 24 de ore.

Cei trei au fost introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei și tragerea la răspundere penală a suspecților.