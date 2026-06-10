Razie amplă în zona Gura Humorului și Frasin: 5 rețineri și 120 de sancțiuni aplicate

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Poliția Orașului Gura Humorului și Poliția Orașului Frasin au organizat marți, 9 iunie 2026, o acțiune amplă de razie, în cadrul planului de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță publică și combaterea fenomenului infracțional.

La activitate au participat 53 de cadre (28 polițiști din Gura Humorului, 7 din Frasin, 4 din Serviciul Rutier, 4 din Serviciul pentru Acțiuni Speciale, 2 din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și 8 jandarmi din Detașamentul de Jandarmi Gura Humorului), folosind 19 mijloace auto.

Rezultatele obținute:

5 ordonanțe de reținere emise;

emise; 1 infracțiune constatată (prev. de art. 111 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998);

constatată (prev. de art. 111 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998); 2 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea puse în executare;

puse în executare; 7 mandate de aducere executate;

executate; 226 persoane legitimate ;

; 216 autovehicule controlate ;

; 6 unități economice verificate ;

; 12 agenți de pază verificați ;

; 120 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 52.439,5 lei (110 la O.U.G. 195/2002, 4 la Legea 61/1991 și altele);

aplicate, în valoare totală de (110 la O.U.G. 195/2002, 4 la Legea 61/1991 și altele); 4 permise de conducere reținute ;

; 12 certificate de înmatriculare reținute ;

; 60 de testări cu etilotest și drugtest efectuate.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe, verificarea legalității activităților economice și respectarea legislației rutiere.

Polițiștii vor continua astfel de razii și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zonă.