Turcia asigură: vacanțele se desfășoară normal – sezonul estival 2026 poate fi rezervat cu încredere de pe Aeroportul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ministerul Culturii și Turismului din Republica Turcia și Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului confirmă că activitatea turistică pe întreg teritoriul țării se desfășoară complet normal, fără nicio perturbare, în contextul reflectării intense în mass-media a conflictului din unele zone ale Orientului Mijlociu.

Turcia, stat mediteranean, nu este parte în acest conflict. Destinațiile turistice majore – inclusiv Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Capadocia – continuă să primească turiști din Europa, America de Nord și Asia-Pacific fără întreruperi.

Cele trei aspecte esențiale subliniate de autoritățile turce:

Vacanțele în Turcia se desfășoară normal Toate stațiunile, hotelurile, excursiile și experiențele turistice funcționează conform programărilor. Nu au fost raportate închideri, perturbări sau restricții emise de autorități în nicio zonă a țării. Toate zborurile către aeroporturile din Turcia operează conform programului Aeroporturile internaționale majore (Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir etc.) funcționează normal, fără anulări, închideri sau rerutări cauzate de evenimentele regionale. Companiile aeriene raportează zero anulări legate de contextul geopolitic. Sezonul estival 2026 este deja disponibil pentru rezervare Turoperatorii și agențiile de turism sunt încurajați să promoveze activ Turcia pentru vara 2026. Cererea rămâne puternică printre călătorii care înțeleg realitatea geografică a regiunii. Ministerul oferă suport partenerilor prin date, declarații și informări suplimentare la cerere.

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava are un program consistent de zboruri charter către Turcia pentru sezonul de vară 2026, cu focus principal pe Antalya – una dintre cele mai populare destinații all-inclusive.

Conform orarului preliminar publicat de aeroport (valabil pentru sezonul estival 2026):

Zboruri charter către Antalya operează săptămânal, cu frecvențe multiple în anumite zile: Luni: 1 zbor (Tailwind Airlines) Vineri: 2 zboruri (Corendon Airlines și Flyone Airlines) Sâmbătă: 1 zbor (Mavi Gok Airlines) Duminică: 1 zbor (Corendon Airlines)

operează săptămânal, cu frecvențe multiple în anumite zile: Perioade de operare: majoritatea curselor încep din mai-iunie 2026 și se extind până în septembrie-octombrie 2026 (ex. Corendon Airlines: 24.05.2026 – 03.10.2026; alți operatori cu intervale similare).

Programul este preliminar și poate suferi ajustări în funcție de notificările operatorilor. Zborurile charter directe din Suceava elimină necesitatea escalelor și oferă acces rapid la plajele și resorturile din Antalya.

Autoritățile turce și operatorii aerieni reafirmă că Turcia rămâne o destinație sigură și atractivă pentru vacanțele de vară 2026, cu toate măsurile de securitate și ospitalitate la standarde înalte.