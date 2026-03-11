Gheorghe Șoldan a comunicat cu Rîmbu prin intermediul viceprimarului Dan Ioan Cușnir, dar spune că îl va suna personal pentru că nu-i cad galoanele: Ușa PSD rămâne deschisă pentru Vasile Rîmbu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a reiterat miercuri seară, în conferința de presă susținută la sediul partidului, că disensiunile cu primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, au fost exclusiv de natură politică și nu administrativă, iar ușa partidului rămâne deschisă pentru revenirea acestuia.

„Disensiuni în discuții administrative între mine, președintele Consiliului Județean, și domnul primar Vasile Rîmbu n-au existat niciodată. Au existat unele disensiuni politice. A fost luat un avertisment, repet, Partidul Social Democrat are mâna întinsă și cred că, din punctul meu de vedere, pot fi rezolvate toate acele disensiuni care au avut loc și care au fost rezolvate într-o ședință”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Liderul PSD Suceava a anunțat că, pentru a demonstra disponibilitatea de reconciliere și continuitate, va prelua funcția de președinte interimar al Organizației Municipale PSD Suceava în următoarea ședință a Comitetului Politic Județean (CPJ), programată săptămâna viitoare.

„Ca să nu existe anumite discuții și ca să arătăm că ușa este deschisă pentru întoarcerea lui Vasile Rîmbu în PSD, voi prelua în următoarea ședință de CPJ funcția de președinte interimar al Organizației Municipale PSD. Am avut discuții cu colegii consilieri PSD, cu colegii din partid, împreună cu domnul Dan Cușnir. Prin domnul Cușnir am discutat cu domnul primar Vasile Rîmbu”, a precizat Șoldan.

Întrebat dacă a purtat discuții directe (tête-à-tête) cu primarul Rîmbu, Gheorghe Șoldan a răspuns: „Nu a fost nevoie, din punct de vedere administrativ ne înțelegem foarte bine”.

Referitor la motivele care îl fac să creadă că Vasile Rîmbu ar dori să revină în PSD, Șoldan a evitat un răspuns direct: „Sunt în postul Paștelui. Îmi doresc doar binele pentru toată lumea”.

În contextul aceleiași conferințe, viceprimarul Dan Ioan Cușnir (PSD) a fost chestionat despre poziționarea sa între partid și primar. Cușnir a reconfirmat aprecierile anterioare față de Vasile Rîmbu:

„Nu neg nimic din ce am spus. Este un personaj spectaculos. Personajele spectaculoase sunt și complicate. Orice personaj spectaculos nu este un personaj simplu. Este un personaj complicat, dar este cel care a echilibrat bugetul Primăriei Suceava în mai puțin de un an”, a declarat viceprimarul.

Ulterior, Gheorghe Șoldan a declarat că îl va suna pe primarul Vasile Rîmbu, dar că nu de față cu presa pentru că nu e la vreo emisiune TV. „Îl voi suna eu că nu-mi cad galoanele”, a spus Șoldan.

Declarațiile vin la circa o săptămână după ce Vasile Rîmbu a fost suspendat temporar din PSD pentru o perioadă de șase luni.

Gheorghe Șoldan a subliniat că relațiile administrative dintre instituții (Consiliul Județean și Primăria Suceava) rămân excelente și că PSD continuă să susțină proiectele majore ale municipiului, inclusiv cele anunțate recent privind locurile de parcare și transportul public local.