Gheorghe Șoldan anunță decizii ale PSD Suceava: Fără licitații pentru locurile de parcare în municipiu și gratuitate pentru abonamentele TPL la peste 16.700 de pensionari

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri seară, într-o conferință de presă, că partidul său va susține eliminarea licitațiilor pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu în municipiul Suceava și va promova un nou regulament care să țină cont de nevoile cetățenilor, inclusiv prin reducerea costurilor.

„Am convenit împreună cu Consiliul Local PSD și cu primarul Vasile Rîmbu, urmând să aibă loc o discuție în cadrul coaliției, să reorganizăm sistemul de atribuire a locurilor de parcare, deoarece a creat nemulțumiri în societate. Nu vor mai exista licitații pentru locurile de parcare în municipiul Suceava. Vom analiza inclusiv prețul de atribuire, ținând cont de necesitățile oamenilor. PSD militează ca să nu mai existe cuvântul licitație, să nu se mai certe vecini care sunt prieteni de 30 de ani pentru un loc de parcare”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Șoldan a precizat că promisiunea din campania electorală privind locurile de parcare gratuite se va realiza cel târziu de la 1 ianuarie 2028, după o perioadă de amortizare a costurilor primăriei (aproximativ un an și jumătate). „Primăria are costuri cu amenajarea locurilor, demolări etc., dar vom lua decizia cea mai potrivită pentru cetățeni, după discuțiile din coaliție”, a adăugat liderul PSD Suceava.

Al doilea anunț important vizează gratuitatea transportului public local (TPL) pentru pensionari. PSD susține acordul din coaliție municipală pentru ca aproximativ 16.700 de pensionari cu pensii de până la 3.500 de lei să beneficieze de abonamente gratuite la TPL. Pentru cei cu pensii între 3.500 și 5.000 de lei, abonamentul va fi subvenționat cu 50%.

„Revenim la o decizie bună a vechii administrații. Trăim momente dificile în România și trebuie să punem umărul să ajutăm oamenii aflați în nevoie. Ideea gratuității până la 3.500 de lei a venit de la domnul viceprimar Dan Ioan Cușnir și domnul primar”, a subliniat Șoldan.

Referitor la relația cu primarul Vasile Rîmbu (suspendat recent 6 luni din PSD), Gheorghe Șoldan a precizat că disensiunile au fost doar politice, nu administrative. „Din punct de vedere administrativ, ne înțelegem foarte bine. Ușa este deschisă pentru întoarcerea domnului primar în PSD. Voi prelua în următoarea ședință de CPSJ funcția de președinte interimar organizativ al Organizației Municipale PSD Suceava”, a menționat Șoldan, adăugând că primarul Rîmbu continuă să muncească intens la primărie.

Anunțurile vin după nemulțumirile generate de recentele licitații electronice pentru locuri de parcare de domiciliu (ex. pe străzi precum Păcii, Miron Costin, Oituz etc.), inițiate de Primăria Suceava în 2026, cu preț de pornire de 500 de lei și sume strânse semnificative în unele cazuri.

Deciziile finale urmează să fie luate în coaliția municipală PSD-PNL și supuse aprobării Consiliului Local.