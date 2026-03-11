Viceprimarul Dan Cușnir: Locurile de parcare noi apar în locul garajelor demolate – costuri mari acum, dar gratuitate de la 1 ianuarie 2028



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir (PSD), a explicat miercuri seară, într-o conferință de presă, motivele costurilor actuale pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință și a reconfirmat angajamentul coaliției locale de a elimina taxele pentru aceste locuri cel târziu de la 1 ianuarie 2028.

„Majoritatea locurilor de parcare noi pe care le creăm le facem în locul fostelor garaje. Astăzi a început cea mai amplă măsură de regenerare urbană în zona George Enescu, unde avem 268 de garaje, plus 72 în zona Școala Generală nr. 8. În locul acestor garaje vor apărea sute de locuri de parcare, zone verzi, teren de sport. Demolarea unui garaj ne costă echivalentul a 700 de euro (față de 1.200 de euro cât costa înainte, cu aceeași firmă). După demolare urmează costurile de amenajare: nivelare, balast, asfaltare, marcaje, iluminat – fiecare loc de parcare ne costă minim 1.500 de euro”, a declarat viceprimarul Cușnir.

El a subliniat că Primăria Suceava își propune să genereze 10.000 de locuri de parcare noi pentru a elibera trotuarele de mașini parcate haotic. „Nu avem altă șansă. Costurile includ și aplicația pentru locuri de reședință, mentenanță, plăcuțe, vopsit, intervenții ale polițiștilor locali. Dar suntem siguri că, pe măsură ce evoluăm și datorită stabilității financiare actuale, vom putea diminua semnificativ suma de pornire a procedurii de atribuire. Suma va fi agreată în coaliție sau în Consiliul Local”, a adăugat Dan Cușnir.

Viceprimarul a reconfirmat promisiunea din campania electorală: „În anul și jumătate care urmează, după ce nu vom mai avea costuri cu demolarea și amenajarea masivă, vom putea veni cu măsura promisă de domnul primar Vasile Rîmbu și readusă în discuție de domnul președinte Gheorghe Șoldan – locuri de parcare de reședință fără costuri pentru cetățeni, cel târziu de la 1 ianuarie 2028”.

Dan Cușnir a atras atenția asupra beneficiilor multiple ale sistemului de parcare de reședință, dincolo de aspectul financiar: „Un loc atribuit înseamnă timp câștigat – vii acasă și îl găsești liber, nu mai pierzi un sfert de oră căutând prin cartier. Scoatem mașinile abandonate, pe care altfel le identificăm cu greu, și împiedicăm parcarea haotică a autoturismelor aparținând persoanelor nerezidente. Beneficiile sunt complexe: ordine în cartiere, siguranță, confort pentru locuitori”.

Referitor la locurile deja licitate sau aflate în proceduri în curs, viceprimarul a precizat: „Cei care au licitat deja sau licitează acum vor avea de ales, după stabilirea noii valori de pornire: fie primesc înapoi diferența pentru anul în curs, fie păstrează diferența plătită și beneficiază de continuitate. Vom introduce un principiu clar de echitate”.

Declarația vine în contextul nemulțumirilor generate de licitațiile electronice recente pentru locuri de parcare de reședință (ex. străzile George Enescu, Păcii, Miron Costin etc.), unde prețurile de pornire au fost de 500 de lei, iar sumele adjudecate au ajuns uneori la valori semnificativ mai mari.

Anunțurile fac parte dintr-un pachet mai larg discutat în coaliția PSD-PNL de la nivelul municipiului Suceava, care include și gratuitatea abonamentelor TPL pentru pensionarii cu venituri mici.