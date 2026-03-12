ISU Suceava: 11 incendii de vegetație uscată în ultimele 24 de ore în județ – pompierii au intervenit până târziu în noapte



Pompierii militari suceveni au acționat intens în ultimele 24 de ore pentru stingerea a 11 incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități ale județului. Misiunile de intervenție s-au desfășurat pe parcursul întregii zile și au continuat până târziu în noapte, ultima fiind finalizată după miezul nopții.

Incendiile au afectat peste 40 de hectare de vegetație uscată. Cele mai extinse suprafețe au fost înregistrate în satul Vuliva, comuna Frătăuții Noi, și în comuna Valea Moldovei, unde flăcările au cuprins aproximativ 30 de hectare de teren.

Intervențiile au avut loc în următoarele localități:

Stânca, comuna Zvoriștea

comuna Preutești

Poiana Mărului și Poiana Mărului/Pâraie, comuna Mălini

Vuliva, comuna Frătăuții Noi

Gura Haitii, comuna Șaru Dornei

Dolheștii Mari și Dolheștii Mici, comuna Dolhești

comuna Valea Moldovei

comuna Satu Mare

comuna Udești

Potrivit slt Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, echipajele ISU „Bucovina” au lucrat ore în șir pentru localizarea și lichidarea focarelor, astfel încât incendiile să nu se extindă către gospodării, terenuri agricole sau fondul forestier.

Pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă de legislație și poate genera incendii de amploare greu de controlat.

„Facem apel la responsabilitate: evitați utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor. Prevenirea acestor incendii depinde în primul rând de fiecare dintre noi, deoarece un foc aparent inofensiv se poate transforma rapid într-un dezastru”, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.