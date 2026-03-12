Deputatul AUR Suceava, Petru-Gabriel Negrea: Bugetul propus de Guvern are priorități complet greșite, cu creșteri pentru instituții ale statului în detrimentul domeniilor care contează- sănătate, educație, infrastructură



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a criticat dur bugetul de stat aprobat de Guvern, arătând că documentul reflectă priorități greșite: creșteri semnificative pentru instituții ale statului, în timp ce domenii esențiale pentru populație rămân subfinanțate, iar deficitul bugetar se menține la un nivel ridicat.

Un exemplu elocvent invocat de parlamentar este creșterea cu aproximativ 44% a bugetului Administrației Prezidențiale față de anul precedent, în contrast cu scăderea cu circa 13% a bugetului Ministerului Sănătății.

„Când vezi că bugetul pentru aparatul prezidențial aproape se dublează, iar de la sănătate se taie, este clar că prioritățile Guvernului sunt complet greșite. În România încă avem spitale care se confruntă cu lipsa investițiilor, cu infrastructură medicală învechită și cu o presiune uriașă asupra personalului medical”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

Parlamentarul AUR a atras atenția și asupra costurilor uriașe ale datoriei publice. Statul va continua să se împrumute masiv, iar plățile pentru dobânzi depășesc anual 60 de miliarde de lei – o sumă care crește constant și limitează investițiile în domenii vitale.

„România ajunge să plătească zeci de miliarde de lei în fiecare an doar pentru dobânzi. Sunt bani care ar putea merge către spitale, infrastructură sau către sprijinirea economiei românești. În loc să vedem o reformă reală a aparatului de stat și o reducere a risipei din administrație, vedem un buget care menține cheltuieli mari și împinge economia spre datorii tot mai mari”, a subliniat Petru-Gabriel Negrea.

În opinia deputatului, bugetul ar fi trebuit construit pe principii de eficiență: reducerea risipei, optimizarea aparatului public și orientarea resurselor către investiții reale și dezvoltare economică.

„România are nevoie de un stat mai eficient, care să folosească responsabil banii contribuabililor și să direcționeze resursele către domenii care contează pentru cetățeni: sănătate, educație, infrastructură, economie și dezvoltare regională. Din păcate, bugetul prezentat de Guvern arată că aceste priorități sunt din nou amânate”, a concluzionat deputatul AUR de Suceava.